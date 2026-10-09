Fadime caniden 7 yıl kaçabildi

Aydın'da 7 yıl önce boşanan Fadime Akbal, eski eşi Kamil Köse tarafından sokak ortasında tabancayla vuruldu. Fadime Akbal, yaşamını yitirirken katil, otomobilinin içerisinde aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, dün sabah saatlerinde Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi'nde idari personel olarak görev yapan 47 yaşındaki Fadime Akbal, işe gitmek üzere evinden ayrıldı. İddiaya göre Akbal'ın evden çıkmasını bekleyen 7 yıl önce boşandığı eski eşi Kamil Köse (58), Akbal'ın yolunu kesti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine yanındaki tabancayı çıkaran katil koca, Fadime'ye 8 el ateş etti. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, katil ise arabasıyla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime Akbal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KENDİ CANINA DA KIYDI

Olaya ilişkin çalışma başlayan polis ekipleri, katil kocanın peşine düştü. Kaçtığı aracının plakası tespit edilen şüphelinin yeri tespit edildi. Aracın bulunduğu yere giden polis, Köse'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Katil kocanın otomobilinde aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Kamil Köse'nin cansız bedeni otopsi içinde morga götürüldü. Evliliğini sonlandırdıktan sonra çocuklarıyla birlikte düzenini kuran Akbal'ın, eski eşinin tehditlerine dayanamayarak daha önce birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör