Fahiş zammı kabul etmeyen kiracısının dükkanına otomobille daldı!

Bursa'da kendisine ait dükkanın kirasına fahiş oranda zam yapmak isteyen mal sahibi Mahmut K, zammı kabul etmeyen kiracısı Betül V.'nin dükkanına otomobille daldı.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde bir dükkanda kuaförlük yapan Betül V, 6 yıldır kiracısı olduğu Mahmut K'nın fahiş kira zammına itiraz etti. Kira bedelinin 35 Bin TL den 90 Bin TL'ye çıkarılmak istendiğini söyleyen Betül V, zam oranının çok olduğunu söyleyerek zammı kabul etmedi. Zam oranının EFE-TÜFE'ye yapılması gerektiğini söyleyen kiracı ile dükkan sahibi Mahmut K, arasında tartışma çıktı. 2 yıl daha kira sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Betül V'ye öfkelenen dükkan sahibi, otomobiliyle gelip iş yerine dalarak camı kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından Emniyete götürülen Mahmut K., ayağının gaz pedalına takıldığını iddia etti.