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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Faili meçhul cinayetler devletin radarında

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Faili meçhul cinayetler devletin radarında
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir'de 20 yıldır, Samsun'da ise 13 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 2 faili meçhul dosyayı aydınlattıklarını duyurdu. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, Kırşehir ve Samsun'daki iki farklı cinayetin faillerinin tespit edildiğini kaydetti. Gürlek, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2013 yılında ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın ölümüyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyasında ise 3 ilde eşzamanlı operasyon yapıldığını ve 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
#KIRŞEHİR #SAMSUN #ÇARŞAMBA #AKIN GÜRLEK
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Faili meçhul cinayetler devletin radarında
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