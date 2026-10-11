Faili meçhul cinayetler devletin radarında

Adalet Bakanı Akın Gürlek
, Kırşehir
'de 20 yıldır, Samsun
'da ise 13 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 2 faili meçhul dosyayı aydınlattıklarını duyurdu. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, Kırşehir ve Samsun'daki iki farklı cinayetin faillerinin tespit edildiğini kaydetti. Gürlek, Samsun'un Çarşamba
ilçesinde 2013 yılında ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın ölümüyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyasında ise 3 ilde eşzamanlı operasyon yapıldığını ve 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti.