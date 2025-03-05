“Faiz Kapanı” Operasyonunda 9 şüpheli gözaltında

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından, söz konusu şüphelilerle ilgili iletişim denetleme kararının alınmasının ardından, yapılan araştırmalar sonucu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara faiz karşılığında borç para verildiği, bu kişilerin borçlarını ödeyememeleri durumunda ise zorla mal varlıklarını satmaya veya devretmeye yönlendirildikleri tespit edildi.

"EŞ ZAMANLI "FAİZ KAPANI OPERASYONU"

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyona "Faiz Kapanı Operasyonu" adı verildi. 25 Şubat 2025 günü sabah saat 06.30'dan itibaren başlatılan eş zamanlı operasyon, Afyonkarahisar il merkezinde toplamda 10 farklı adreste ve 8 polis, 2 jandarma bölgesinde yapıldı. Ayrıca şüphelilere ait 14 araçta arama ve yakalama işlemleri de gerçekleştirildi.

OPERASYON SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında 187.515 TL nakit para, 81 ABD Doları, 11 adet cep telefonu, 218 adet senet, 56 adet sentetik ecza hapı, 1 adet el bombası, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1273 adet tabanca fişeği, 53 adet araç satış sözleşmesi ve çok sayıda muhtelif evrak yer aldı.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Bunlar arasında 237 milyon TL'lik banka hesaplarındaki para, 80 milyon TL değerinde 25 adet gayrimenkul ve 30 milyon TL değerinde 6 adet araç bulunuyor. Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında bu mal varlıklarına tedbir kararı uygulanarak, adli işlemler devam etmektedir.

TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ BİR UYARI

Afyonkarahisar'daki bu operasyon, faizcilik ve tefecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu, benzer suçların önüne geçilmesi adına örnek teşkil ederken, bu tür yasadışı faaliyetlere karşı mücadele devam edeceği belirtildi.