Faizsiz kredi çekmek isterken bütün birikiminden oldu: Dolandırıcılara 1.3 milyon TL kaptırdı!

SAHTE KREDİYLE BÜYÜK VURGUN

Savcılığa suç duyurusunda bulunan K.D., "Sosyal medyada faizsiz 50 bin TL kredi verildiğini görünce başvurdum. Bilgilerimi ve telefon numaramı sayfaya yazdım. Sonra beni bir numara aradı ve faizsiz kredi için başvuru yapmışsınız denildi. Telefona gelen mesajı onaylar mısınız dediler bende onayladım. Daha sonra beni görüntülü aradılar. Kartlarımdan işlem yapmamı istediler. Daha sonra beni tekrar görüntülü arayarak hesaplarımdaki paraları gördüklerini söylediler. Ancak ben kartlarımı kontrol ettiğimde birden çok kredi çekildiğini ve para transferi yapıldığını gördüm. Hesabımdaki doları dahi bozdurup, başka bir kişinin hesabına göndermişler. Daha sonra karşıdaki kişi beni başka bankadaki hesabına geçiş yaptırdı. Bu hesaptan da başka birinin adına para çıkışı oldu. Olayla ilgili zararım 1 milyon 300 bin TL'dir" dedi.