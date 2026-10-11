Haberler Yaşam Haberleri Faizsiz kredi çekmek isterken bütün birikiminden oldu: Dolandırıcılara 1.3 milyon TL kaptırdı!
Giriş Tarihi: 11.10.2026 08:43

Faizsiz kredi çekmek isterken bütün birikiminden oldu: Dolandırıcılara 1.3 milyon TL kaptırdı!

Konya’da yaşayan 65 yaşındaki emekli K.D.’nin sosyal medyada gördüğü faizsiz 50 bin TL kredi ilanıyla hayatı kabusa döndü. Kredi için bilgilerini girip başvuru yapan K.D.’yi kısa süre sonra arayan dolandırıcılar, banka hesaplarından işlem yapmasını istedi. Bu sırada K.D.’nin bilgilerini ele geçirerek defalarca kez işlem yapan dolandırıcılar K.D.’nin banka hesaplarını boşalttı. Kredi çekmek isterken 1 milyon 300 bin TL’sinden olan K.D., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında paraların Mersin’de bulunan bir bankamatikten kimliği belirsiz bir kadın tarafından çekildiği tespit edildi. Kadının kimliğinin tespit edilmesi ve diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Faizsiz kredi çekmek isterken bütün birikiminden oldu: Dolandırıcılara 1.3 milyon TL kaptırdı!
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Emekli K.D., sosyal medyada dolaşırken faizsiz 50 bin TL kredi verildiği yönünde ilan gördü. Bunun üzerine bilgilerini girip başvuru yapan K.D'yi kısa süre sonra arayan dolandırıcılar, banka hesaplarından işlem yapmasını istedi. Bu sırada K.D'nin bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, defalarca kez işlem yapıp, K.D'nin hesaplarını boşalttı.

SAHTE KREDİYLE BÜYÜK VURGUN

Savcılığa suç duyurusunda bulunan K.D., "Sosyal medyada faizsiz 50 bin TL kredi verildiğini görünce başvurdum. Bilgilerimi ve telefon numaramı sayfaya yazdım. Sonra beni bir numara aradı ve faizsiz kredi için başvuru yapmışsınız denildi. Telefona gelen mesajı onaylar mısınız dediler bende onayladım. Daha sonra beni görüntülü aradılar. Kartlarımdan işlem yapmamı istediler. Daha sonra beni tekrar görüntülü arayarak hesaplarımdaki paraları gördüklerini söylediler. Ancak ben kartlarımı kontrol ettiğimde birden çok kredi çekildiğini ve para transferi yapıldığını gördüm. Hesabımdaki doları dahi bozdurup, başka bir kişinin hesabına göndermişler. Daha sonra karşıdaki kişi beni başka bankadaki hesabına geçiş yaptırdı. Bu hesaptan da başka birinin adına para çıkışı oldu. Olayla ilgili zararım 1 milyon 300 bin TL'dir" dedi.

Savcılık soruşturma çerçevesinde paraların Mersin'deki bir bankamatikten bir kadın tarafından çekildiğini tespit etti. Kadının kimliğinin tespit edilmesi ve diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN #KONYA

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Faizsiz kredi çekmek isterken bütün birikiminden oldu: Dolandırıcılara 1.3 milyon TL kaptırdı!
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