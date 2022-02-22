Falyalı cinayetine 5 tutuklama

KKTC'NİN ünlü ismi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ın 8 Şubat'ta öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu şüpheliler dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgularının ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.