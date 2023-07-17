Falyalı cinayetine ikinci iddianame

İŞADAMI Halil Falyalı suikastına ilişkin görülen dava tüm hızıyla devam ederken olayla ilgili araştırmasını sürdüren savcılık ikinci bir iddianameye imza atarak çarpıcı detaylara yer verdi. Kırmızı bültenle aranan şüpheli Cemil Önal, cinayetin kilit ismi olarak belirlendi. Halil Falyalı'nın para transferlerini kontrol ettiği bilinen Önal'ın baz bilgileri ve uçuş kayıtlarının araştırılmasıyla suikastı gerçekleştiren kişilerle irtibatlı olup içeriden diğer şahıslara bilgi verdiği anlaşıldı. Firari şüphelinin "kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi.