Falyalı suikast davasında yeni gelişme! KKTC adli mercilerine sorulacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.
DAVA GÖRÜLDÜ
Cinayete ilişkin Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşlerin aralarında olduğu 6 sanığın yargılamağı dava İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülmeye devam etti. Duruşmaya Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez'in de arasında bulunduğu tutuklu 5 sanık cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Metin Süs ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, KKTC adli makamlarından cinayete ilişkin istenen belgelerin 12 klasör ve 1 TB harddisk olarak mahkeme dosyasına gönderildiğini belirtti.CİNAYETİN TÜRKİYE SINIRI DIŞINDA İŞLENDİĞİNE DEĞİNİLDİ
Mustafa Söylemez'in avukatı Alpay Fırat, Falyalı cinayetinin Türkiye sınırları dışında başka bir devlette işlendiğini, mahkemenin öncelikle yargılamayı cinayetin işlendiği KKTC hukukuna göre mi, Türk hukukuna göre mi yapacağına karar vermesi gerektiğini belirterek gelen belgelerin Türk hukuk sisteminde delil değeri taşımayacağını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.
YARGILAMASININ DURDURULMASINI TALEP ETTİ
Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan ise "Kıbrıs'ta müvekkilim hakkında açılmış bir dava yok. Kıbrıs'ta hazırlanan ithamnamenin hiçbir yerinde Mehmet Faysal Söylemez'in ismi yok. Mehmet Faysal Söylemez'in adı Kıbrıs'ta ithamnamede geçmiyorsa, Türkiye'de nasıl yargılama yapabilirsiniz? Derhal müvekkilim yönünden yargılamanın durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum. Müvekkilim ve diğer sanıklar Türk vatandaşı. Adalet Bakanlığı'na yurt dışında işlenen suç nedeniyle hangi ülkenin hukuku kapsamında yargılama yapılması gerektiği sorulsun. Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.
ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, Mehmet Faysal Söylemez yönünden yargılamanın durması talebini mevcut delil durumunu dikkate alarak reddetti. Heyet, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Ender Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava dosyasında yer alan sanıklar hakkında KKTC adli mercileri tarafından başlatılan soruşturma-yargılama-ithamname olup olmadığının sorulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.