Falyalı suikast davasında yeni gelişme! KKTC adli mercilerine sorulacak

DAVA GÖRÜLDÜ

Cinayete ilişkin Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşlerin aralarında olduğu 6 sanığın yargılamağı dava İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülmeye devam etti. Duruşmaya Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez'in de arasında bulunduğu tutuklu 5 sanık cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Metin Süs ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, KKTC adli makamlarından cinayete ilişkin istenen belgelerin 12 klasör ve 1 TB harddisk olarak mahkeme dosyasına gönderildiğini belirtti.

Mustafa Söylemez'in avukatı Alpay Fırat, Falyalı cinayetinin Türkiye sınırları dışında başka bir devlette işlendiğini, mahkemenin öncelikle yargılamayı cinayetin işlendiği KKTC hukukuna göre mi, Türk hukukuna göre mi yapacağına karar vermesi gerektiğini belirterek gelen belgelerin Türk hukuk sisteminde delil değeri taşımayacağını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.