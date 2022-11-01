Fanatik çifttin düğün kıyafeti forma oldu! İlk dansı GS formasıyla yaptılar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fanatik Galatasaray taraftarı Orhan Ateş, düğün hazırlıkları yaptığı nişanlısı Emine'ye düğünde damatlık yerine takımının formasını giymek istediğini söyleyince aynı takıma gönül veren Emine de gelinliğinin üzerine forma giymek istediğini belirterek talebi kabul etti.

Aileleri ve yakınlarının katıldığı kabalalık bir düğün töreniyle dünya evine giren genç çift, ilk danslarını fanatik taraftarı oldukları takımın formasını giyerek yaparken, davetliler tarafından üzerlerine para saçıldı.

Çocukluğundan beri sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Orhan Ateş, "Evlendiğimde takımımın formasıyla düğünümü yapmayı planlıyordum. Bu durumu aynı takımı tutan nişanlıma söylediğimde O da severek kabul etti ve gelinliğinin üzerine forma giymek istediğini söyledi. Düğün sırasında formalarımızı çıkarıp giydik. Tüm davetliler şaşırdı ama güzel bir görüntü oldu. Evliliğe ilk adımı sarı-kırmızı formamızla attığımız için ayrıca mutlu olduk" diye konuştu.