Farabi Hastanesi Osman’a “Nefes” oldu: “Hayata yeniden döndüm”

Rize'de yaşayan ve omuz, sırt, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle kentteki bir hastaneye başvuran Osman Bahçekapılı (33) başvurduğu hastanede çekilen akciğer röntgeni sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği'nde yapılan muayene sonrası hastaya göğüs tomografisi çekildi. Osman Bahçekapılı'nın çekilen tomografisinde sağ göğüs boşluğunu dolduran, dev boyutta bir tümör tespit edildi. Yapılan biyopsi sonucunda "sarkom" tanısı konulan hasta 7 saat süren ameliyatta yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki tümör, sağ akciğerin üçte biri, diyafragma ve kalp zarı ile beraber başarılı bir biçimde çıkarıldı.

EN BÜYÜK MOTİVASYON ŞİFA

Operasyonu gerçekleştiren KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz, Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat ve Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Engin Ertürk, hastalarının şifa ile taburcu edilmesinin, en önemli motivasyon kaynakları olduğunu belirterek "KTÜ Farabi Hastanesi, ülkemizin en önemli sağlık kuruluşlarından biri. Her gün yüzlerce hastaya derman olan bu kurumda çalışmak ve hastalarımıza şifa dağıtmaya vesile olmak Allah'ın bize bir nasibi. Gücümüz yettiğince insanların sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat ise "Akciğer kanseri, sigara içenlerde çok daha fazla oranda görülüyor. Ancak genç yaşlarda ve hiçbir maruziyeti olmayan kişilerde de ortaya çıkabiliyor. Göğüste geçmeyen ağrı, süregelen öksürük, nefes darlığı ve balgamda kan gibi şikayetleri olan kişilerin, vakit geçirmeden hastaneye başvurması, erken tanı konularak gerekli tedavilerin zamanında yapılması açısından hayati bir önemi haizdir" ifadelerine yer verdi,

"HAYATA YENİDEN DÖNDÜM"

Yıllardır göğüs, omuz ve sırt ağrısı çektiğini, KTÜ Farabi hastanesinde başarılı bir ameliyat ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Osman Bahçekapılı ise, "Göğsümdeki ve sırtımdaki ağrılardan çok şükür ki kurtuldum. Nefesim düzeldi, çok rahatladım. Hayata yeniden döndüm. Doktorlarımdan ve hastanede çalışan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.