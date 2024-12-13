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Giriş Tarihi: 14.12.2024

Fast food gıdalar insan ömrünü kısaltıyor

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Fast food gıdalar insan ömrünü kısaltıyor
ABD'de bulunan Michigan Üniversitesi uzmanları, ultra işlenmiş gıdaların insan hayatından neler götürdüklerine dair bir çalışma yayımladı. Beslenme uzmanı Luis Alberto Zamora'nın bu araştırmadan yola çıkarak fast food ürünlerin insan hayatından ne kadar götürdüğünü hesapladı. Buna göre sosisli yemek 36 dakika, hamburger 6 dakika, şekersiz olmasına rağmen asitli içecekler insan hayatından 12 dakika eksilmesine neden oluyor. Dondurma, sosis, cips gibi ürünler ultra işlenmiş gıdalar sınıfına giriyor.
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Fast food gıdalar insan ömrünü kısaltıyor
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