Haberler Yaşam Haberleri Fatih Karagümrük Kulüp Müdürünü öldürmüştü... Gözaltına alınan bacanak tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:05 Son Güncelleme: 16.10.2023 10:07

Fatih Karagümrük Kulüp Müdürünü öldürmüştü... Gözaltına alınan bacanak tutuklandı

İstanbul Maltepe’de bacanağı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız’ın katil zanlısı yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Yalova’da yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih Karagümrük Kulüp Müdürünü öldürmüştü... Gözaltına alınan bacanak tutuklandı

Olay 14 Ekim sabah 07.25 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi Fundalar Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız ve bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A., yaşanan tartışmanın ardından evden dışarı çıkan Yunus Yıldız'a ateş açtı. Yıldız, bir mağazada müdür olarak çalışan bacanağı Malik A.(45) tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız hayatını kaybederken, katil zanlısı bacanağı Malik A. kayıplara karıştı.

YALOVA'DA YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaptıkları sıkı bir çalışma sonucu şüpheli Malik A.'nın Yalova'ya kaçtığını tespit etti. İz sürerek Yalova'ya giden cinayet ekipleri, kısa süre sonra zanlı Malik A.'yı yakaladı. Üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen tabancayla yakalanan zanlı sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan ve ifadesi alınan şüpheli Malik A, cinayeti itiraf etti. Verdiği ifadesinde olay sabahı evinde salonda uyuduğunu, uykudan uyandığında, bacanağını evde gördüğünü bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın ardından Yunus Yıldız'ın dışarı çıkarak aracına gittiğini söyleyen zanlı "Yukardan onu korkutmak için ateş açtım' dedi.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen şüpheli Malik A., tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur
Alev Alatlı paylaştı: Yahudi Fanatizmi nasıl yayıldı? İsrailli Profesör Şahak'tan çarpıcı tespitler
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
Amerikalı yorumcudan çarpıcı sözler: Ortadoğu'yu ABD ateşe verdi
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Son dakika: Türkiye EURO 2024'te! Bizim Çocuklar Letonya'yı 4 golle geçti
MC Donalds ve Carrefour'un ardından şimdi de Burger King! İsrailli askerlere 'yemek' yardımı
Letonya zaferi sonrası Vincenzo Montella'dan özel sözler: "Buraya geldiğimiz günden beri..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük Kulüp Müdürünü öldürmüştü... Gözaltına alınan bacanak tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA