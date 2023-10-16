Fatih Karagümrük Kulüp Müdürünü öldürmüştü... Gözaltına alınan bacanak tutuklandı

Olay 14 Ekim sabah 07.25 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi Fundalar Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız ve bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A., yaşanan tartışmanın ardından evden dışarı çıkan Yunus Yıldız'a ateş açtı. Yıldız, bir mağazada müdür olarak çalışan bacanağı Malik A.(45) tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız hayatını kaybederken, katil zanlısı bacanağı Malik A. kayıplara karıştı.

YALOVA'DA YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaptıkları sıkı bir çalışma sonucu şüpheli Malik A.'nın Yalova'ya kaçtığını tespit etti. İz sürerek Yalova'ya giden cinayet ekipleri, kısa süre sonra zanlı Malik A.'yı yakaladı. Üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen tabancayla yakalanan zanlı sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan ve ifadesi alınan şüpheli Malik A, cinayeti itiraf etti. Verdiği ifadesinde olay sabahı evinde salonda uyuduğunu, uykudan uyandığında, bacanağını evde gördüğünü bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın ardından Yunus Yıldız'ın dışarı çıkarak aracına gittiğini söyleyen zanlı "Yukardan onu korkutmak için ateş açtım' dedi.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen şüpheli Malik A., tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.