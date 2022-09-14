Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalanmıştı! Thodex’in kurucusu hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta yakalanan ve 2 Eylül'de tutukluluğunun devamına hükmedilen Özer hakkındaki karar temyize götürüldü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararının yeniden gözden geçirileceği oturumun 20 Eylül'de yapılacağını bildirdi.
Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti.
Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.