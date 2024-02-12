Fatih’de 2 ahşap evde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 katlı binanın 3. ve 4. katına sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.