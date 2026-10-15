Fatih’e 400 araçlık yeni otopark

Fatih
Belediyesi ilçede otopark kapasitesini artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 400 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete açtı. Silivrikapı Spor Köyü Otoparkı ile birlikte ilçedeki belediye otoparklarının sayısı 33'e toplam araç kapasitesi ise 2 bin 663'e ulaştı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bizim için her yeni otopark, sokaklarımızı rahatlatmak, trafik düzenine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak demektir" diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör