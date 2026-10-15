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Giriş Tarihi: 15.10.2026

Fatih’e 400 araçlık yeni otopark

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Fatih’e 400 araçlık yeni otopark
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Fatih Belediyesi ilçede otopark kapasitesini artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 400 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete açtı. Silivrikapı Spor Köyü Otoparkı ile birlikte ilçedeki belediye otoparklarının sayısı 33'e toplam araç kapasitesi ise 2 bin 663'e ulaştı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bizim için her yeni otopark, sokaklarımızı rahatlatmak, trafik düzenine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak demektir" diye konuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FATİH
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Fatih’e 400 araçlık yeni otopark
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