Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı

Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Muhammet Emin, sokakta oynarken hızla gelen motorun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçan şüphelinin Burhanettin T. olduğu belirlendi.
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28 Eylül'de polislerce yakalanan şüpheli Burhanettin T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.