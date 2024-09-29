Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.9.2024 17:27 Son Güncelleme: 29.9.2024 18:26

Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı

Fatih’te sokakta oynayan 2 yaşındaki Muhammed Emin’e çarpıp ölümüne sebep olan motosikletli kurye tutuklandı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı

Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Muhammet Emin, sokakta oynarken hızla gelen motorun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçan şüphelinin Burhanettin T. olduğu belirlendi.

Fatih'te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı

28 Eylül'de polislerce yakalanan şüpheli Burhanettin T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı
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