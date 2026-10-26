Fatih’te acı olay! 64 yaşındaki adam merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti: Korku dolu anlar kamerada!

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.23 sıralarında Karagümrük Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanenin üst katında bulunan Sedat Asabi, tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek istedi. Merdivenlerden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden Asabi düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Asabi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.