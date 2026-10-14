Fatih’te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Fatih Balat Mahallesi Çukurbostan Parkında meydana geldi. Parta bulunan su birikintisine basan 14 yalındaki M.I. suda bulunan elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör