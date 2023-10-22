Fatih’te cinayet: Tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evin içerisinde ve çevresinde incelemede bulunduktan sonra Çakır'ın cenazesi incelenmek üzere Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Batuhan G.'nin olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

"ARKADAŞIYMIŞ"

Mahalle sakini Ahmet Kılıç "Cinayet işlendiği söyleniyor. Arkadaşıymış herhalde vuranda. 7-8 el ateş edildiği söyleniyor'' diye konuştu.