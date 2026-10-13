Fatih’te kumar baskını: Sahte 500 eurolar, ruhsatsız silahlar ve pasaportlar ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması ile ruhsatsız silah bulundurulmasının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, 7 Ekim'de Cerrahpaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

SAHTE PARA VE PASAPORTLAR BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 215 sahte 500 Euro, 1 tombala makinesi, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 15 pasaport, kumar pulları ve sanal kumar oynatılmasında kullanıldığı belirlenen 5 bilgisayar ele geçirildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Operasyonda kimlikleri belirlenen Y.K. (64) ve O.B. (65) gözaltına alındı. Şüpheliler, 8 Ekim'de "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama", "Resmî belgede sahtecilik" ve "Parada sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden O.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.K. tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör