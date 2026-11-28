Olay, 30 Eylül 2026 günü saat 04.30 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcuya kiralık araçla gelen 4 kişi, iş yerinin kepengini kanırtarak içeri girdi. Şüpheliler, dükkândan 14-18 ayar toplam 3,5-4 kilogram ağırlığında altın çalarak kaçtı.

ARAÇ BAŞAKŞEHİR'DE BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, soygunda kullanılan kiralık aracı tespit etti. Başakşehir'de terk edilmiş halde bulunan aracın temin edilmesiyle bağlantılı 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 4'Ü TUTUKLANDI

Saha ve teknik takip çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, soygunun faillerini belirledi. Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. ile hakkında arama kararı bulunan A.B.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.