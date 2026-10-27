Fatih’te tartıştığı kişilere silahla ateş açan şüpheli tutuklandı: Saldırı anları kamerada

SİLAHI SAKLAYAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla ateş açan İ.Y. ile olayda kullanılan silahı sakladığı belirlenen A.K.'yi (47) yakaladı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Çalışmaların devamında, İ.Y.'yi kesici aletle yaralayan B.A. ile olaya karıştığı belirlenen E.H.A. (19) da yakalandı.