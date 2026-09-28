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Giriş Tarihi: 28.09.2026 19:38

Fatih'te tekstil atıkları 270 noktada ayrı toplanıyor

Fatih Belediyesi, ilçe genelindeki 270 tekstil atığı toplama kumbarasıyla kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer ve çanta gibi ürünleri evsel atıklardan ayrı toplayarak yeniden kullanım ve geri kazanım süreçlerine dahil ediyor.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fatih’te tekstil atıkları 270 noktada ayrı toplanıyor
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Kumbaralarda biriken tekstil ürünleri, görevli personel ve özel toplama araçlarıyla düzenli olarak alınarak ayrıştırılıyor. Uygun nitelikteki ürünler yeniden kullanım ve geri kazanıma yönlendiriliyor.

ATIK TEKSTİLLER BEZ ÇANTALARA DÖNÜŞÜYOR

Fatih Belediyesi Atık Getirme Merkezi bünyesindeki atölyede de kullanım ömrünü tamamlayan tekstil ürünleri farklı uygulamalarla yeniden değerlendiriliyor. Atık tekstillerden bez çantalar tasarlanırken, yapılan çalışmalarla sıfır atık, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

"ATIĞI KAYNAĞINDA AYIRARAK YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tekstil atıklarının ayrı toplanmasının çevresel ve ekonomik açıdan önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti: "Fatih'imizin 270 farklı noktasında tekstil atıklarını ayrı topluyoruz. Amacımız kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir ürünlerin evsel atıklara karışmasını önlemek. Atık Getirme Merkezimizdeki uygulamalarla da tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilebileceğini gösteriyoruz. Yeniden kullanımı ve geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremizi koruyor hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#FATİH
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Fatih'te tekstil atıkları 270 noktada ayrı toplanıyor
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