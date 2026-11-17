PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 425 BİN LİRA

Evde yapılan aramalarda 2 kilo 950 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 66 bin 100 lira ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 4 milyon 425 bin lira olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör