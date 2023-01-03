Fatih’teki tacizci kırtasiyeci yakalandı

Fatih'te 28 Aralık günü korkunç bir taciz olayı yaşandı.İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. Genç kız, içeri girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı. Kimsenin içeride olmadığı sırada kız öğrenciye sarılmak ve kız öğrenciyi öpmek suretiyle taciz etmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren tacizin ardından bir müşteri içeri girdi. Müşteriyi gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti. Kırtasiyeden çıkan genç kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Genç kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Taciz şüphelisi A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TACİZİNİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli A.S., ifadesinde kırtasiyeye giren genç kızı tanımadığını ve ismini bilmediğini söyledi. İlk önce genç kızın kendisine sarıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra öptüğünü itiraf etti. Taciz şüphelisi A.S., Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA

Savcılık tacizcinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına aynı gün itiraz etti. İtiraz kararında 15 yaşından küçük mağdur kız çocuğunun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntülerinin var olmasıyla suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu için taciz şüphelisinin tutuklanması gerektiği anlatıldı. Savcılığın itiraz kararı sonrası itirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Şahıs dün akşam gözaltına alındı.