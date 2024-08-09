Fatih’teki tarihi Hacı Evliya Çeşmesi vinçlerle yeni yerine taşındı

"ELMAS UÇLU TELLERLE YAPI ALTTAN KESİLDİ"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten, "Hacı Evliya Cami Çeşmesi trafik ve taşıt yükünün artması sebebiyle ve yapılaşma sebebiyle birlikte yola çok yakın kalıyordu. Taşıtlar ve tarihi eser için tehlike arz ediyordu. Biz ilk olarak bu yapıyı özgün haliyle yapım sistemiyle, tehlike arz etmeyecek şekilde geri taşımayı düşündük, tamamen kültür mirası eseri korumak için. Bunun için yapının altına çelik konstrüksiyondan bir iskele yapıldı. Daha sonra maden ocaklarında mermerlerin kesildiği şekilde elmas uçlu tellerle yapı alttan kesildi ve bütünlüğüne zarar gelmeyecek şekilde 3 metre yeni yerine ve temele taşındı. Uzun yıllar kültür mirası olarak hizmet vermeye devam edecek" dedi.