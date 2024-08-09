Fatih’teki tarihi Hacı Evliya Çeşmesi vinçlerle yeni yerine taşındı

Mimar Kasım Caddesi'nde yer alan Hacı Evliya Camii yanındaki Hacı Evliya Çeşmesi kısa süre önce restorasyon çalışmasıyla yenilendi. Tarihi çeşme yoğun yapılaşma ve trafik akışının artması nedeniyle, Fatih Belediyesi ekipleri tarafından daha önce belirlenen başka bir noktaya yerleştirildi.
70 ton ağırlığındaki Hacı Evliya Çeşmesi yapısal bütünlüğü bozulmadan, önce elmas uçlu tellerle alttan kesildi. Ardından da vinç yardımıyla yerinden kaldırılıp birkaç metre uzakta bulunan güvenli bir noktaya alındı. Tarihi çeşme çalışmalardan sonra yeni yerinde su vermeye başlayacak.
Fatih'te 17'inci yüzyılda inşa edilen 'Hacı Evliya Çeşmesi' çevresindeki trafik ve taşıt yükü ve yapılaşmanın artması nedeniyle Fatih Belediyesi tarafından başka bir noktaya taşındı. Önce elmas uçlu tellerle alt bölümü kesilen tarihi yapı ardından vinçlerin yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Tarihi çeşme restorasyon çalışmalarından sonra yeni yerinde su vermeye başlayacak.
"TARİHİ MİRASIMIZI KORUMAK İÇİN YOĞUN GAYRET İÇERİSİNDEYİZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan "Fatih, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir ilçemizdir ve İstanbul'daki mirasın üçte birinin burada bulunduğunu biliyoruz. Bu bilinçle hareket ederek, Fatih Belediyesi olarak geçmişimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen eserlerimizi restore etmek ve onları yaşatmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün, tarihi dokusunu koruyarak taşımayı başardığımız 100. çeşmemizin suyunu akıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çeşme, 17. yüzyıldan kalma bir eser olup, sağlam dokusuyla bizlere geçmişten bir miras sunuyor. Bilim Kurulu'muzun titiz çalışmaları sayesinde bu tarihi yapıyı, ait olduğu yere ulaştırmayı başardık.
Fatih Belediyesi olarak, çeşmelerimizden sıbyan mekteplerimize, hazirelerimizden camilerimize kadar her bir eseri restore ederek, kültürel mirasımızı korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Geçmişimize sahip çıkmak, sadece tarihi eserlerimize sahip çıkmakla kalmıyor; aynı zamanda kültürümüzü, değerlerimizi ve kimliğimizi korumak demektir" İfadelerini kullandı.
"ELMAS UÇLU TELLERLE YAPI ALTTAN KESİLDİ"
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten, "Hacı Evliya Cami Çeşmesi trafik ve taşıt yükünün artması sebebiyle ve yapılaşma sebebiyle birlikte yola çok yakın kalıyordu. Taşıtlar ve tarihi eser için tehlike arz ediyordu. Biz ilk olarak bu yapıyı özgün haliyle yapım sistemiyle, tehlike arz etmeyecek şekilde geri taşımayı düşündük, tamamen kültür mirası eseri korumak için. Bunun için yapının altına çelik konstrüksiyondan bir iskele yapıldı. Daha sonra maden ocaklarında mermerlerin kesildiği şekilde elmas uçlu tellerle yapı alttan kesildi ve bütünlüğüne zarar gelmeyecek şekilde 3 metre yeni yerine ve temele taşındı. Uzun yıllar kültür mirası olarak hizmet vermeye devam edecek" dedi.