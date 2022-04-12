Turkuvaz Dergi Grubu'nun yeni dergisi Aktüel Tarih ikinci sayısıyla raflardaki yerini aldı. İlk sayısında tarihimizin en önemli dönemeci olan 13. asırı dosya konusu yapan ve dopdolu içeriği ile sadece tarih severlerin değil, genel okuyucu kitlesinin de ilgisini çeken Aktüel Tarih, ikinci sayısında "Fatih'ten Evvel Fatih - Yıldırım Bayezid" kapak konusuyla okuyucularının karşısına çıkıyor. Aktüel Tarih ilk sayısında olduğu gibi bu sayısında da yine alanında uzman isimlerle merak edilen konuları masaya yatırıyor. Yıldırım Bayezid dosyasında "Fatih'ten Evvel Fatih - Zamansız İmparator" başlığıyla tarihçi Feridun Emecen ile yapılan röportaj yer alıyor. Röportajda Yıldırım Bayezid'in stratejileri, Fatih Sultan Mehmed'in onu nasıl örnek aldığına ilişkin bilgiler bulunuyor. Dergide ayrıca Bayezid'in Emir Timur ile yaptığı Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin yaşadığı Fetret Devri ve bu devirde Süleyman Çelebi tarafından Bursa'da tamamlanan Vesîletü'n Necât veya halk arasında türünün genel adıyla bilinen Mevlid eseri de konu ediliyor. Ömer Tuğrul İnançer ile Süleyman Çelebi ve Mevlid üzerine yapılan söyleşiyle Mevlid'in Türk İslam medeniyetindeki önemine değiniliyor. Aktüel Tarih, Yıldırım Bayezid'i resmeden kapak tasarımıyla da dikkat çekiyor.