Fatma Mavi cinayetinde dosya savcılığa gönderildi!

Bahçelievler'de bir evde çıkan yangın ilk olarak doğalgaz patlaması sanılmış, yapılan ilk incelemede evde bulunan Fatma Mavi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı'nın "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "mala zarar verme" suçundan 8'er aydan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı.Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"İŞLEMEDİĞİM BİR SUÇTAN İÇERİDEYİM"

Tutuklu sanık Ergin Aktürk "Rahmetliğinin yaptığı işten dolayı onu takıntı ve saplantı haline getirmiş birileri olabilir. Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde hiç kimsenin ölümüne neden olmadım. 2 senedir işlemediğim bir suçtan içerideyim. Sizin vicdanınıza güveniyorum. Kaleminizin gölgesinin adaletten şaşmayacağına inanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti dava dosyasını mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısını gönderilmesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.