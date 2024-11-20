Fatma Sude’nin organları başka bedenlerde can olacak

Burdur'da 12 Kasım tarihinde Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında 03.00 sıralarında meydana gelmişti. Mustafa K. (21) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa K., araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetmiş Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
HAYATA 8 GÜN TUTUNDU
Ağır yaralı olarak burdur devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Sude Uran hayata 8 gün tutunabildi. Genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Uran ailesi hayatlarını en zor kararını vererek biricik evlatlarının tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan tetkiklerin ardından Fatma Sude Uran'ın hangi organlarını alınacağı belirlenecek.
SÜRÜCÜ ALKOLLU ÇIKMIŞTI
Yaşana korkunç kazanın ardından 1.14 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mustafa K. ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü İrem M.'nin tedavisine devam ediliyor. İrem M. (18), Fatma Sude Uran. (19) ağır yaralandı, okul arkadaşı Hasret Akbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Fatma Sude Uran'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın ailesi Sude'nin organlarını bağışlama kararı aldı.Sude'nin organları yapılacak testler sonrasında uyum sağlanırsa başka hastalara umut olacak. Yaralılar çevredeki hastaneleri götürülürken, Fatma S. U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Mustafa K.'nın 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi.