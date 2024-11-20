Fatma Sude’nin organları başka bedenlerde can olacak

Burdur'da 12 Kasım tarihinde Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında 03.00 sıralarında meydana gelmişti. Mustafa K. (21) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa K., araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetmiş Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.