Fatma Zehra Kınık’a 4 yıl 2 ay hapis cezası!

'SUÇUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Müşteki sanık sıfatıyla yargılanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk mütalaaya karşı savunmasında, "Mütalaaya katılmıyorum. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Fatma Zehra Kınık'ın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'KAZADA KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM'

Sanık Zehra Kınık ise mütalaaya karşı savunmasında, "Tekrardan kazanın gerçekleşmesine üzüldüğümü ifade ederim. Ailesine başsağlığı dilerim. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Çok düşük hızla seyrederken kör noktadan Yavuz Selim Öztürk'ün bana sürtmesi sonucu meydana geldi. Takdiri size bırakıyorum. Mütalaa çok kısa sürede geldi. Bu nedenle ek süre talep edeceğiz. Kimse başına gelsin istemez" dedi.

KINIK'A 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, kararın açıklanması öncesinde taraflara son sözlerini sordu. Sanıklar Öztürk ve Kınık son sözlerinde beraatlerini istediklerini belirtti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki sanık sıfatıyla yargılanan Yavuz Selim Öztürk hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi. Öztürk'e verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık Fatma Zehra Kınık hakkında ise, 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca Kınık'ın ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına karar verildi.