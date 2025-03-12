Fatma’yı sokak ortasında döve döve öldürdü! Katilden pes dedirten savunma

Olay, 11 Mart gece saat 01.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kara (27) ile eski sevgilisi Olgun Gacar (34) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Gece çok geç saat olduğu için olaya müdahale eden kimse olmadı. Bağrışma seslerini duyan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.