Fatma’yı sokak ortasında döve döve öldürdü! Katilden pes dedirten savunma

Olay, 11 Mart gece saat 01.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kara (27) ile eski sevgilisi Olgun Gacar (34) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Gece çok geç saat olduğu için olaya müdahale eden kimse olmadı. Bağrışma seslerini duyan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Olgun Gacar'ı gözaltına aldı. Gacar sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kara'nın cenazesi Aydın'ın Köşk ilçesinde kadınların omuzlarında taşınarak toprağa verildi.
"FATMA BİR SÜRE SONRA YERDE HAREKETSİZ KALINCA...
Birbirimize vurmaya başladık. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dedi. Annesini 9 sene önce kanserden kaybeden genç kadının bir süredir çocuk bakıcılığı yaptığı ve olayın da bu eve yakın bir noktada yaşandığı belirtildi.