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Giriş Tarihi: 2.11.2026 10:22 Son Güncelleme: 2.11.2026 10:55

Fayanslar tarihe karışıyor! Duvarlarda yeni dönemin gözdesi belli oldu

Duvarları yenilemek isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir dekorasyon trendi ortaya çıktı. Yıllardır banyoların ve mutfakların vazgeçilmezi olan fayanslar, artık farklı bir alternatifle karşı karşıya. Görünümüyle alışılmış tasarımların dışına çıkan bu uygulama, evlerin havasını tamamen değiştirebilecek özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Fayans yaptırmak isteyenler bir kez daha düşünsün! Duvarlarda yeni dönem başladı
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Fayans yaptırmak isteyenler karar vermeden önce bir kez daha düşünebilir. Ev dekorasyonunda yıllardır değişmeyen duvar kaplama alışkanlığı yerini farklı bir anlayışa bırakıyor. Özellikle banyo ve mutfaklarda dikkat çeken yeni uygulama, klasik seramik görünümünden sıkılanların ilgisini çekiyor. Duvarlarda başlayan bu değişimin arkasında ise şaşırtıcı ayrıntılar bulunuyor.

Fayans yaptırmak isteyenler bir kez daha düşünsün! Duvarlarda yeni dönem başladı

FAYANSA ALTERNATİF YENİ DUVAR KAPLAMASI: MİKROÇİMENTO

Mikroçimento, çimento esaslı ve polimer katkılı malzemelerden oluşan ince bir dekoratif kaplama sistemidir. Duvarlara, zeminlere ve uygun yüzeylere uygulanabilen bu malzeme, yaklaşık 2-3 milimetrelik ince katmanlarla hazırlanabiliyor. En dikkat çekici özelliği ise geleneksel fayanslardaki gibi belirgin derz çizgileri oluşturmadan kesintisiz bir yüzey görünümü sunması.

Beton dokusunu andıran görünümüyle özellikle modern ve minimalist dekorasyon tarzına uyum sağlayan mikroçimento; farklı renk ve doku seçenekleriyle de öne çıkıyor. Böylece duvarlarda klasik seramik desenleri yerine daha sade ve bütünlüklü bir görünüm elde edilebiliyor.

Fayans yaptırmak isteyenler bir kez daha düşünsün! Duvarlarda yeni dönem başladı

ESKİ FAYANSLARI SÖKMEDEN UYGULANABİLİYOR

Mikroçimentonun tadilat sürecinde dikkat çeken özelliklerinden biri, uygun koşullar sağlandığında mevcut fayansların üzerine uygulanabilmesi. Böylece sağlam durumdaki eski kaplamaların sökülmesi gerekmeyebiliyor. Ancak bunun için mevcut fayansların yüzeye iyi tutunmuş, sağlam ve uygun durumda olması gerekiyor.

Uygulama öncesinde yüzeyin temizlenmesi, gerekli astar ve hazırlık işlemlerinin yapılması önem taşıyor. Fayans derzlerinin oluşturabileceği seviye farklılıklarının giderilmesi de düzgün bir sonuç açısından belirleyici oluyor. Bu nedenle her duvara doğrudan uygulanabileceği düşünülmemeli; öncelikle zeminin ve kaplamanın durumu uzman tarafından değerlendirilmelidir.

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Fayans yaptırmak isteyenler bir kez daha düşünsün! Duvarlarda yeni dönem başladı

MİKROÇİMENTONUN AVANTAJLARI NELER?

Mikroçimentonun öne çıkan yönlerinden biri, derzsiz yüzey görünümü sayesinde duvarlarda daha sade bir tasarım oluşturması. Geleneksel fayanslarda bulunan derz aralıklarının bulunmaması, temizlik sırasında bu çizgilerde biriken kirle uğraşma ihtiyacını da azaltabiliyor.

Farklı renk ve dokularda uygulanabilmesi, duvar ve zeminlerde benzer bir görünüm oluşturulmasına imkân tanıması da dekorasyon açısından tercih edilme nedenleri arasında bulunuyor. İnce katmanlar halinde uygulanması ise özellikle mevcut yüzeylerin yenilenmesinde avantaj sağlayabiliyor.

Fayans yaptırmak isteyenler bir kez daha düşünsün! Duvarlarda yeni dönem başladı

BANYO VE MUTFAKTA KULLANILIR MI?

Mikroçimento, doğru ürün sistemi ve uygun koruyucu katmanlarla banyo ve mutfak gibi alanlarda da değerlendirilebiliyor. Ancak bu noktada uygulama yapılacak alanın özellikleri büyük önem taşıyor. Özellikle duş bölümü gibi doğrudan suyla temas eden yüzeylerde yalnızca dekoratif kaplamanın yeterli olduğu düşünülmemeli.

Su yalıtımının doğru yapılması, uygun koruyucu son katın kullanılması ve birleşim noktalarının doğru çözülmesi gerekiyor. Kullanılacak ürünün ıslak alanlara uygunluğu da uygulama öncesinde kontrol edilmeli.

Fayans yaptırmak isteyenler bir kez daha düşünsün! Duvarlarda yeni dönem başladı

HER YÖNÜYLE AVANTAJLI MI? UYGULAMADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mikroçimento, görünüm ve tasarım açısından farklı seçenekler sunsa da her ev ve her yüzey için en uygun çözüm olmayabilir. Uygulama kalitesi, malzemenin performansını doğrudan etkiliyor. Alt yüzeydeki hareketler, mevcut çatlaklar veya hatalı yüzey hazırlığı zamanla kaplamada sorunlara yol açabiliyor.

Ayrıca koruyucu son katın doğru uygulanması ve ürünün bakım talimatlarına uyulması gerekiyor. Bu nedenle yalnızca malzemenin görünümüne bakarak karar vermek yerine uygulama ekibinin deneyimi, kullanılacak ürünün teknik özellikleri ve toplam maliyet birlikte değerlendirilmelidir.

Fayans yaptırmak isteyenler bir kez daha düşünsün! Duvarlarda yeni dönem başladı

FAYANS MI, MİKROÇİMENTO MU?

Fayans, farklı desen ve ebat seçenekleri, parça bazında değiştirilebilmesi ve yaygın uygulama imkânlarıyla geleneksel bir seçenek olmayı sürdürüyor. Mikroçimento ise derzsiz ve bütünlüklü yüzey görünümü arayanlara farklı bir alternatif sunuyor.

Tercih yapılırken kullanım alanı, suyla temas durumu, mevcut duvarın sağlamlığı, bakım ihtiyacı ve uygulama maliyeti göz önünde bulundurulmalı. Dolayısıyla mikroçimento fayansın tamamen yerini alan bir malzeme olarak değil, farklı dekorasyon beklentilerine hitap eden yeni nesil bir kaplama seçeneği olarak değerlendirilmeli.

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Fayanslar tarihe karışıyor! Duvarlarda yeni dönemin gözdesi belli oldu
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