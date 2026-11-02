Fayanslar tarihe karışıyor! Duvarlarda yeni dönemin gözdesi belli oldu

FAYANSA ALTERNATİF YENİ DUVAR KAPLAMASI: MİKROÇİMENTO

Mikroçimento, çimento esaslı ve polimer katkılı malzemelerden oluşan ince bir dekoratif kaplama sistemidir. Duvarlara, zeminlere ve uygun yüzeylere uygulanabilen bu malzeme, yaklaşık 2-3 milimetrelik ince katmanlarla hazırlanabiliyor. En dikkat çekici özelliği ise geleneksel fayanslardaki gibi belirgin derz çizgileri oluşturmadan kesintisiz bir yüzey görünümü sunması.

Beton dokusunu andıran görünümüyle özellikle modern ve minimalist dekorasyon tarzına uyum sağlayan mikroçimento; farklı renk ve doku seçenekleriyle de öne çıkıyor. Böylece duvarlarda klasik seramik desenleri yerine daha sade ve bütünlüklü bir görünüm elde edilebiliyor.