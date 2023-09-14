Haberler Yaşam Haberleri Feci kaza 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 14.9.2023 05:46 Son Güncelleme: 14.9.2023 05:49

Feci kaza 19 yaşındaki genci hayattan kopardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İHA
Feci kaza 19 yaşındaki genci hayattan kopardı

Kaza, Gölcük D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki otomobil, V.A. hakimiyetindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çağrı Atay'ın abisi Çağatay'ın da 2 Ağustos 2019'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki: Akıl dışı buluyoruz
SON DAKİKA! İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Paşinyan’dan Putin’i kızdıracak sözler: Ülkeye adım atarsa tutuklanabilecek
Fatih Portakal'dan İYİ Parti ve Akşener'e: 2 gün sonra CHP'ye yanaşacaklar
CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan "Atatürk'ü pazarladınız" kavgası!
Büyükşehir’in İZBAN’da uyguladığı korsan tarife vatandaşın radarına takıldı
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar
İkinci pist tamam! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek: Yolcu hedefi belli oldu
Ayhan Bora Kaplan operasyonunda 2 gözaltı daha
ARKADAŞINA GÖNDER
Feci kaza 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA