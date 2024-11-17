Feci kaza, anne ile küçük kızını hayattan kopardı

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bozüyük yolu üzeri Muratdere köyü yakınlarında, kaza bugün saat 14.45 sıralarında meydana geldi. 61 yaşındaki Kemal K'nin kullandığı ticari taksiye kavşakta dönüş yaptığı esnada, Bursa istikametine doğru gitmekte olan 33 yaşındaki Raşit E'nin idaresindeki otomobil çarptı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aynı araç içindeki sürücü Raşit E. 30 yaşındaki eşi Yeliz E. ve 3 yaşındaki kızı E. E. yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesi acil servisine sevk edilirken, anne Yeliz E. ile kızı E.E yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil ile çarpışan ticari taksi sürücüsü Kemal K. ile takside yolcu olarak bulunan bir şahıs ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Bozüyük - İnegöl yolu bir süre trafiğe kapandı. Anne ile kızını hayattan koparan kaza ile ilgili olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.