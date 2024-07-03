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Giriş Tarihi: 3.7.2024 21:10 Son Güncelleme: 3.7.2024 21:19

Feci kazada 2 genç hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Turgutreis - Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Feci kazada 2 genç hayatını kaybetti

Caddede oldukça süratli şekilde seyrettiği iddia edilen motosiklet, 5. Sokak'tan caddeye çıkan K.H. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet önce telefon direğine, ardından yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. İhbarın ardından 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan kontrollerde motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülkadir Tutkum (27) ile ismi öğrenilemeyen sürücü gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. 2 gencin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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Feci kazada 2 genç hayatını kaybetti
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