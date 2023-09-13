Feci kazada ağır yaralanan genç sporcu hayatını kaybetti

Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkii Karabük istikametinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Akın K. idaresindeki beton mikseri ile aynı istikamette seyir halinde olan Cemalettin Durukan Karabulak yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü ile Seda Sönmez ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Seda Sönmez hayatını kaybetti. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına bulunan Cemalettin Durukan Karabulak Kırıkkale Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.