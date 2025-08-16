Eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Fethiye Çamköy Esenköy çevre yolunda 15 Ağustos'ta gerçekleşti. 33 yaşındaki Veli K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce aracın ön camına savrulan Boğa, ardından yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Alkolsüz olduğu tespit edilen sürücü Veli K., Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALİ BOĞA KİMDİR?

1949 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha köyünde doğan Ali Boğa, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü mezunuydu. Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlarda önemli görevlerde bulundu. 1997-2000 yılları arasında Avustralya Melbourne Ticaret Ataşesi olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında İhracat Genel Müdürü, 2009-2011 yıllarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Boğa, evli ve üç çocuk babasıydı. Ali Boğa, Fethiye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin omuzlarında toprağa verildi. Cenazeye Muğlalılar ve çok sayıda AK Partili isim katıldı.