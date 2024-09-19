Feci kazada hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna uğurlanıyor

İzmit Batı gişeler mevkiinde dün akşam saatlerinde yaşanan kaza, edinilen bilgi ve iddialara göre şu şekilde gelişti. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, İzmit Batı gişeler mevkiinde meydana gelen kaza şu şekilde gelişti. Erkan Elmas'ın yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarparak durdu. Bariyer, aracın ön tarafından girip arka camdan çıktı. Korkunç kazada sürücü Erkan Elmas olay yerinde hayatını kaybetti.

DERİNCE'DE TOPRAĞA VERİLİYOR

Derince Yenikent Sitesi'nde yaşayan ve emekli sendikacı Tayyar Elmas'ın oğlu olan Erkan Elmas, bugün (19 Eylül 2024 Perşembe) öğle namazına müteakip İmam-ı Azam Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'na defnedilecek.