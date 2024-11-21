Feci kazanın adresi Antalya: Geri manevra yaparken eşinin ölümüne neden oldu!

Feci olay, Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kamyonetiyle evin önünden çıkmak isteyen 54 yaşındaki K.K isimli sürücü, manevra yaptığı sırada kamyonetin arkasında bulunan 49 yaşındaki eşi Sebahat Kocaman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandı. Olay yerine yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sebahat Kocaman, (49) Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren Sebahat Kocaman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acılı eş savcılık kararı ile gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.