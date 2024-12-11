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Giriş Tarihi: 11.12.2024 18:43

FED FAİZ KARARI 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Aralık ayında yapılacak olan FED faiz kararı için geri sayım başladı. Altın, dolar, borsa ve kripto para piyasalarındaki yatırımcılar, bu önemli kararın sonuçlarını merakla bekliyor. Yılın son faiz açıklamasını yapacak olan Amerikan Merkez Bankası'nın vereceği karar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Peki, FED'in aralık ayındaki faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 Aralık ayında FED'in alacağı faiz kararı için araştırmalar hız kazandı. FED, son iki toplantısında 75 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Şimdi gözler, aralık ayında alınacak yeni karar üzerinde. Ekonomistler, FED'in bu dönemdeki faiz hareketiyle ilgili tahminlerini paylaşmaya başladı. Peki, FED'in 2024 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

KASIM AYINDA FAİZ KARARINDA İNDİRİME GİDİLDİ!

Kasım ayı faiz kararında, ABD Merkez Bankası (Fed) sürpriz bir adım atarak faiz oranını 25 baz puan düşürerek %5'ten %4.75'e çekti. Bu faiz indirimi, uzmanlar tarafından 2024 yılı için son faiz indirimi olabileceği yönünde yorumlarla karşılandı.

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son Fed toplantısı 18 Aralık tarihinde yapılacak ve alınacak FED faiz kararı 18 Aralık 2024 tarihinde Türkiye saatiyle tahmini olarak akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinin beklenenden daha uzun sürebileceği endişesi, tahvil piyasasında alımların artmasına yol açarken, para piyasalarındaki faiz indirimine ilişkin beklentiler ise zayıflamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Fed'in bu ay faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 52 ihtimalle bir adım atması, yüzde 48 ihtimalle ise politika faizini sabit tutması bekleniyor.

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FED FAİZ KARARI 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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