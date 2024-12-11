FED FAİZ KARARI 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinin beklenenden daha uzun sürebileceği endişesi, tahvil piyasasında alımların artmasına yol açarken, para piyasalarındaki faiz indirimine ilişkin beklentiler ise zayıflamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Fed'in bu ay faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 52 ihtimalle bir adım atması, yüzde 48 ihtimalle ise politika faizini sabit tutması bekleniyor.