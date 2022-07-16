FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu sıklıkla altın ve dolar yatırımcıları söylüyor. Alınan faiz kararları ile birlikte hem dolar hem de emtia ürünlerinde ciddi bir artış veya yükseliş gözlemleniyor. Özellikle faizlerin artmasından sonra Brent Petrol fiyatında net bir düşüş söz konusu. Fed faiz kararı ne olur, faiz yükselir mi sorusu bu sebeple sıklıkla soruluyor. Peki 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası PPK Toplantısı hakkında bilgiler!
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.
FED temmuz toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'da açıklanacak.