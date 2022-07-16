FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu sıklıkla altın ve dolar yatırımcıları söylüyor. Alınan faiz kararları ile birlikte hem dolar hem de emtia ürünlerinde ciddi bir artış veya yükseliş gözlemleniyor. Özellikle faizlerin artmasından sonra Brent Petrol fiyatında net bir düşüş söz konusu. Fed faiz kararı ne olur, faiz yükselir mi sorusu bu sebeple sıklıkla soruluyor. Peki 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası PPK Toplantısı hakkında bilgiler!