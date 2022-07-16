Haberler Yaşam Haberleri FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 16.7.2022 09:38 Son Güncelleme: 16.7.2022 09:38

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler yükselecek mi?

FED faiz kararı dolar ve altını oldukça fazla etkilemektedir. Özellikle faizlerin artacağını söylemesinden sonra dünya genelinde tüketimin azalacağı beklentisiyle Brent Petrol fiyatlarında düşüş görüldü. 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu sürekli olarak yöneltiliyor. Türkiye’de de dolar kuru üzerinde oldukça fazla etkisi bulunmaktadır. Son faiz toplantılarında faizi artıran ABD Merkez Bankası, bu sefer ne yapacak merakla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler yükselecek mi?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu sıklıkla altın ve dolar yatırımcıları söylüyor. Alınan faiz kararları ile birlikte hem dolar hem de emtia ürünlerinde ciddi bir artış veya yükseliş gözlemleniyor. Özellikle faizlerin artmasından sonra Brent Petrol fiyatında net bir düşüş söz konusu. Fed faiz kararı ne olur, faiz yükselir mi sorusu bu sebeple sıklıkla soruluyor. Peki 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası PPK Toplantısı hakkında bilgiler!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

FED temmuz toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'da açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışına gidildi.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler yükselecek mi?
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