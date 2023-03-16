Feminist Ne Demek? Feminist Yaklaşım Ne Anlama Gelir?

Kökeni Latinceden gelen Feminizm kelimesi, cinsiyet eşitliğini amaçlayan bir akımdır. Dünya üzerindeki cinsiyet eşitsizliğini, erkeklerin kadınlardan üstün ve değerli görülme halini ortadan kaldırmak ve kadınların gücünü savunmak amacıyla ortaya çıkan bu akım, kadınların toplumdaki yerini iyileştirmeyi savunmaktadır. Feminist nedir, kime denir? Feminist yaklaşım ne demek? Gibi sorular gün içerisinde birçok kişi tarafından gündeme taşınıyor.

FEMİNİST NEDİR?

Feminizm akımının savunucu üyelerine denen feminist kelimesi, kadın ve erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve cinsiyet eşitliğini tüm dünyaya kanıtlamayı hedefleyen yaklaşıma sahip kişilere denmektedir.

Latincedeki "Femina" kelimesi "kadın" anlamını taşımaktadır. Bu ifadeden türeyen "Feminizm" kavramı cinsiyetler arası farklılıkların ve eşitsizliğin dünya üzerinden kaldırılmasını hedeflemektedir.

FEMİNİST YAKLAŞIM NE DEMEK?

Feminizm akımının temeli kadının özgürlüğüne dayanmaktadır. Cinsiyetle ilişkili olan unsurları analiz eden bu akımın genel amacı kadın sorunlarını araştırmak ve çözüme kavuşturmaktır.

İlk olarak filozof Charles Fourier tarafından kullanılan bu ifade, Fourier'in sosyal gelişimin kadınlara daha fazla özgürlük verilmesiyle gerçekleşebileceğini savunmasıyla ortaya atılmıştır.

Feminizm akımının tarihi Aydınlanma Çağı'na kadar uzanmaktadır. Aydınlanma Çağı'nın önemli düşünürleri olan Lady Marry Montagu ve Marquis de Condorcet, kadınların eğitim hakkını savunarak feminizm düşüncesinin temellerini atan isimler arasındadır.

Öte yandan günümüzde bu tabir, kadınların erkeklerden üstün olduğu ve erkekleri yermek istediği tanımları ile oldukça saptırılmış ve birçok kişi tarafından yanlış bir ifade ile bilinmektedir. Durum tamamen bunun dışında hatta erkek ve kadının eşitliğinin savunulması üzerine kurulmaktadır.