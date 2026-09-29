Fenerbahçe-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de İstanbul Heyecanı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kendi sahasında Bayern Münih karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Alman temsilcisiyle oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İki ekibin karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati ve canlı yayın programı da duyuruldu.
EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Bayern Münih maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde saat 20.00'de Maça Doğru programı da basketbolseverlerle buluşacak.
Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i konuk ediyor.#YellowLegacy #EuroLeague— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) September 28, 2026
Biletler: https://t.co/YGcRQgRpk2
Maç raporu: https://t.co/v9vDrpDctU pic.twitter.com/qcKf7zyQIm
FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DE İKİNCİ GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Sezonun açılış haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Alman temsilcisi ise ilk hafta Hapoel Tel Aviv'i 86-84 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Böylece iki ekip de ikinci hafta karşılaşmasına birer galibiyetle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçların programı şöyle: