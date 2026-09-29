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Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:08

Fenerbahçe-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de İstanbul Heyecanı!

EuroLeague'de ikinci hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin taraftarı önünde parkeye çıkacağı mücadele öncesinde yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

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Fenerbahçe-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de İstanbul Heyecanı!
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kendi sahasında Bayern Münih karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Alman temsilcisiyle oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İki ekibin karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati ve canlı yayın programı da duyuruldu.

FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Bayern Münih maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde saat 20.00'de Maça Doğru programı da basketbolseverlerle buluşacak.

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FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçların programı şöyle:

  • 29 Eylül Salı – 20.45: Fenerbahçe-Bayern Münih
  • 2 Ekim Cuma – 20.45: Fenerbahçe-Dubai Basketball
  • 8 Ekim Perşembe – 21.15: Panathinaikos-Fenerbahçe
  • 13 Ekim Salı – 20.45: Fenerbahçe-Zalgiris Kaunas
  • 15 Ekim Perşembe – 20.45: Fenerbahçe-Partizan
  • 23 Ekim Cuma – 21.15: Olympiakos-Fenerbahçe

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Fenerbahçe-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de İstanbul Heyecanı!
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