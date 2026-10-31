Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı!

FENERBAHÇE VE LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, Roma ve Slavia Prag karşısındaki beraberliklerle hanesine 2 puan yazdırırken Aston Villa deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 36 takımlı puan tablosunda 31. sırada bulunuyor.

Liverpool ise Atlético de Madrid, LASK ve Villarreal karşısında aldığı galibiyetlerle 9 puana ulaştı. İngiliz temsilcisi, üçte üç yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.