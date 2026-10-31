Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç haftanın geride kalmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşma yaklaşıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Avrupa kupalarında haftanın dikkat çeken maçları arasında yer aldı. Karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalı da maç programıyla birlikte belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Avrupa futbolunun köklü ekiplerinden Liverpool'u İstanbul'da konuk edecek. Fenerbahçe-Liverpool maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Fenerbahçe, Roma ve Slavia Prag karşısındaki beraberliklerle hanesine 2 puan yazdırırken Aston Villa deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 36 takımlı puan tablosunda 31. sırada bulunuyor.
Liverpool ise Atlético de Madrid, LASK ve Villarreal karşısında aldığı galibiyetlerle 9 puana ulaştı. İngiliz temsilcisi, üçte üç yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.
Liverpool karşılaşmasının ardından sarı-lacivertlileri Avrupa'da dört farklı rakip daha bekliyor. Fenerbahçe, 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak, 9 Aralık'ta ise Avusturya'da LASK ile oynayacak.
Ocak ayında yeniden İstanbul'da Villarreal'i ağırlayacak Fenerbahçe, lig aşamasındaki son maçını Atlético de Madrid deplasmanında yapacak.