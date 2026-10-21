Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe ile Liverpool, resmi Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi müzesinde 6 kupa bulunan Liverpool ile Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'deki ilk randevusu, hem puan durumu hem de averaj açısından iki taraf için de kritik önem taşıyor.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör