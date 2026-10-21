Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Taraftarların heyecanla beklediği heyecan dolu karşılaşmanın yayınlanacağı platform, başlama saati ve maç takvimi futbol dünyasının ana gündem maddesi haline geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Kıtalararası rekabete sahne olacak dev maç, Türkiye saatiyle (TSİ) 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe ile Liverpool, resmi Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi müzesinde 6 kupa bulunan Liverpool ile Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'deki ilk randevusu, hem puan durumu hem de averaj açısından iki taraf için de kritik önem taşıyor.