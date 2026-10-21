Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:53

Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'de vereceği dev mücadeleye dair tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
  • ABONE OL

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Taraftarların heyecanla beklediği heyecan dolu karşılaşmanın yayınlanacağı platform, başlama saati ve maç takvimi futbol dünyasının ana gündem maddesi haline geldi.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kıtalararası rekabete sahne olacak dev maç, Türkiye saatiyle (TSİ) 20:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki mücadelelerini yayınlayan TRT, dev karşılaşmayı da futbolseverlerle buluşturacak. Fenerbahçe - Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Fenerbahçe ile Liverpool, resmi Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi müzesinde 6 kupa bulunan Liverpool ile Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'deki ilk randevusu, hem puan durumu hem de averaj açısından iki taraf için de kritik önem taşıyor.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Fenerbahçe maçı sonrası son durum...

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA