Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saati ve kanalı!

Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı gün, başlama saati ve yayın kanalı futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta kapsamında oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın detaylarını ve maç programını takip ediyor.
Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin başlama saati 19.45 olarak belirlendi.
3. MAÇ
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG
4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL
5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE
7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL
8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE