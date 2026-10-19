Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saati ve kanalı!

Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı gün, başlama saati ve yayın kanalı futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta kapsamında oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın detaylarını ve maç programını takip ediyor.