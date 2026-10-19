Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saati ve kanalı!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 07:00 Son Güncelleme: 19.10.2026 07:02

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saati ve kanalı!

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesinde karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden sarı-lacivertliler, Avrupa fikstüründeki bu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar, maça ilişkin yayın bilgilerini ve karşılaşma programını takip ediyor.Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saati ve kanalı!
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Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı gün, başlama saati ve yayın kanalı futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta kapsamında oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın detaylarını ve maç programını takip ediyor.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin başlama saati 19.45 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftası kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

3. MAÇ
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG

4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE

7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saati ve kanalı!
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