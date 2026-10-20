Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi’nde 3. maçına çıkıyor!

Teknik heyet ve futbolcular açısından kritik önem taşıyan karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında alacağı üç puanla lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde gözler maçın yayın programına çevrilirken sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde kalan karşılaşmalarının takvimi de merak konusu oldu.
Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleye İstanbul'daki Chobani Stadı ev sahipliği yapacak.
Maç bilgileri şöyle:
Tarih: 20 Ekim 2026 Salı
Saat: 19.45
Stadyum: Chobani Stadı, İstanbul
Yayın kanalı: TRT 1
Yayın durumu: Şifresiz
Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması 3. hafta
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı sahasında ağırladı. 10 Eylül'de oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve sarı-lacivertliler Avrupa sezonuna bir puanla başladı.
İkinci haftada İngiltere deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 14 Ekim'de Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 6-0'lık mağlubiyetle ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşadı.
Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasının ardından lig aşamasında beş maç daha oynayacak. Sarı-lacivertlilerin kalan fikstüründe Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid bulunuyor.
|Tarih
|Karşılaşma
|Saat
|4 Kasım 2026
|Fenerbahçe - Liverpool
|20.45
|25 Kasım 2026
|Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
|23.00
|9 Aralık 2026
|LASK - Fenerbahçe
|23.00
|20 Ocak 2027
|Fenerbahçe - Villarreal
|20.45
|27 Ocak 2027
|Atletico Madrid - Fenerbahçe
|23.00
Saatler Türkiye saatiyle verilmiştir. Maç programında olası değişiklikler için UEFA'nın resmi fikstürünün takip edilmesi gerekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım, tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Her takım, farklı rakiplerle dördü iç sahada ve dördü deplasmanda olmak üzere toplam sekiz maç oynuyor.
Lig aşaması tamamlandığında ilk sekiz sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. Dokuzuncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için iki ayaklı eleme play-off'unda karşılaşıyor. İlk 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa kupasına veda ediyor.
Fenerbahçe'nin bu aşamadaki hedefi, kalan maçlarda mümkün olduğunca fazla puan toplayarak sıralamada üst basamaklara tırmanmak ve eleme turlarına kalma şansını artırmak. Slavia Prag karşısında alınacak galibiyet, bu hedef doğrultusunda sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku
Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytill