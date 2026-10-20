Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi’nde 3. maçına çıkıyor!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL UYGULANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım, tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Her takım, farklı rakiplerle dördü iç sahada ve dördü deplasmanda olmak üzere toplam sekiz maç oynuyor.

Lig aşaması tamamlandığında ilk sekiz sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. Dokuzuncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için iki ayaklı eleme play-off'unda karşılaşıyor. İlk 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa kupasına veda ediyor.

Fenerbahçe'nin bu aşamadaki hedefi, kalan maçlarda mümkün olduğunca fazla puan toplayarak sıralamada üst basamaklara tırmanmak ve eleme turlarına kalma şansını artırmak. Slavia Prag karşısında alınacak galibiyet, bu hedef doğrultusunda sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor.