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Giriş Tarihi: 20.10.2026 07:55

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk ediyor. İlk maçında Roma ile berabere kalan, ikinci haftada ise Aston Villa deplasmanında yenilgi alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'da yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi’nde 3. maçına çıkıyor!
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Teknik heyet ve futbolcular açısından kritik önem taşıyan karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında alacağı üç puanla lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde gözler maçın yayın programına çevrilirken sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde kalan karşılaşmalarının takvimi de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleye İstanbul'daki Chobani Stadı ev sahipliği yapacak.

Maç bilgileri şöyle:

Tarih: 20 Ekim 2026 Salı

Saat: 19.45

Stadyum: Chobani Stadı, İstanbul

Yayın kanalı: TRT 1

Yayın durumu: Şifresiz

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması 3. hafta

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı sahasında ağırladı. 10 Eylül'de oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve sarı-lacivertliler Avrupa sezonuna bir puanla başladı.

İkinci haftada İngiltere deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 14 Ekim'de Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 6-0'lık mağlubiyetle ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşadı.

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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasının ardından lig aşamasında beş maç daha oynayacak. Sarı-lacivertlilerin kalan fikstüründe Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid bulunuyor.

Tarih Karşılaşma Saat
4 Kasım 2026 Fenerbahçe - Liverpool 20.45
25 Kasım 2026 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe 23.00
9 Aralık 2026 LASK - Fenerbahçe 23.00
20 Ocak 2027 Fenerbahçe - Villarreal 20.45
27 Ocak 2027 Atletico Madrid - Fenerbahçe 23.00

Saatler Türkiye saatiyle verilmiştir. Maç programında olası değişiklikler için UEFA'nın resmi fikstürünün takip edilmesi gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL UYGULANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım, tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Her takım, farklı rakiplerle dördü iç sahada ve dördü deplasmanda olmak üzere toplam sekiz maç oynuyor.

Lig aşaması tamamlandığında ilk sekiz sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. Dokuzuncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için iki ayaklı eleme play-off'unda karşılaşıyor. İlk 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa kupasına veda ediyor.

Fenerbahçe'nin bu aşamadaki hedefi, kalan maçlarda mümkün olduğunca fazla puan toplayarak sıralamada üst basamaklara tırmanmak ve eleme turlarına kalma şansını artırmak. Slavia Prag karşısında alınacak galibiyet, bu hedef doğrultusunda sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytill

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor!
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