Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de maç heyecanı!

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU

EuroLeague'e üç galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, son karşılaşmasında Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. İlk dört haftada üç galibiyet ve bir yenilgi alan İstanbul temsilcisi, Zalgiris karşısında yeniden kazanmak istiyor.

Litvanya ekibi ise Avrupa'da çıktığı dört maçın ikisini kazandı. Son olarak Barcelona'yı 88-81 mağlup eden Zalgiris, İstanbul'a moralli geliyor.