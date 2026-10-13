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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:18

Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de maç heyecanı!

EuroLeague'de basketbol heyecanı bu kez İstanbul'da yaşanacak. Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak Fenerbahçe Tarfin, Avrupa'daki galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyenler için maç saati ve yayın bilgileri gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de maç heyecanı!
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EuroLeague'de çift maç haftasına girilirken Fenerbahçe Tarfin'i zorlu bir sınav bekliyor. Litvanya basketbolunun köklü temsilcilerinden Zalgiris karşısında sahaya çıkacak İstanbul ekibi, Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE TARFİN - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. 13 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, 20.45'te başlayacak.

Avrupa'da çift maç haftasına giren Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle Zalgiris engelini aşarak galibiyet kazanmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TARFİN - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin beklediği karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus abonelikleriyle mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

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FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU

EuroLeague'e üç galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, son karşılaşmasında Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. İlk dört haftada üç galibiyet ve bir yenilgi alan İstanbul temsilcisi, Zalgiris karşısında yeniden kazanmak istiyor.

Litvanya ekibi ise Avrupa'da çıktığı dört maçın ikisini kazandı. Son olarak Barcelona'yı 88-81 mağlup eden Zalgiris, İstanbul'a moralli geliyor.

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EUROLEAGUE'DE PUAN DURUMU NASIL?

EuroLeague'de geride kalan dört haftanın ardından Fenerbahçe Tarfin, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan İstanbul temsilcisi, Panathinaikos karşısında aldığı ilk yenilginin ardından Zalgiris maçında yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Litvanya ekibi Zalgiris ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor. Son maçında Barcelona'yı 88-81 mağlup eden Zalgiris, İstanbul deplasmanına moralli çıkacak. Ligin zirvesinde ise dörtte dört yapan Panathinaikos ve Valencia yer alıyor.

FENERBAHÇE TARFİN'İN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlileri Zalgiris mücadelesinin ardından yine İstanbul'da önemli bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.45'te Partizan'ı ağırlayacak. Böylece İstanbul temsilcisi, aynı hafta içinde taraftarının önünde iki Avrupa sınavı verecek.

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Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de maç heyecanı!
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