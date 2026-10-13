Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de maç heyecanı!

EuroLeague'de çift maç haftasına girilirken Fenerbahçe Tarfin'i zorlu bir sınav bekliyor. Litvanya basketbolunun köklü temsilcilerinden Zalgiris karşısında sahaya çıkacak İstanbul ekibi, Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor.
EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. 13 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, 20.45'te başlayacak.
Avrupa'da çift maç haftasına giren Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle Zalgiris engelini aşarak galibiyet kazanmayı hedefliyor.
EuroLeague'e üç galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, son karşılaşmasında Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. İlk dört haftada üç galibiyet ve bir yenilgi alan İstanbul temsilcisi, Zalgiris karşısında yeniden kazanmak istiyor.
Litvanya ekibi ise Avrupa'da çıktığı dört maçın ikisini kazandı. Son olarak Barcelona'yı 88-81 mağlup eden Zalgiris, İstanbul'a moralli geliyor.
EuroLeague'de geride kalan dört haftanın ardından Fenerbahçe Tarfin, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan İstanbul temsilcisi, Panathinaikos karşısında aldığı ilk yenilginin ardından Zalgiris maçında yeniden çıkış yakalamak istiyor.
Litvanya ekibi Zalgiris ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor. Son maçında Barcelona'yı 88-81 mağlup eden Zalgiris, İstanbul deplasmanına moralli çıkacak. Ligin zirvesinde ise dörtte dört yapan Panathinaikos ve Valencia yer alıyor.
Sarı-lacivertlileri Zalgiris mücadelesinin ardından yine İstanbul'da önemli bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.45'te Partizan'ı ağırlayacak. Böylece İstanbul temsilcisi, aynı hafta içinde taraftarının önünde iki Avrupa sınavı verecek.
6️⃣ Gün 3️⃣ Maç 🔥 EuroLeague çift maç haftasında Zalgiris Kaunas ve Partizan'ı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Aliağa Petkim Spor'u konuk ediyoruz! #YellowLegacy Evimizde hedef: haftayı 3'te 3 ile tamamlamak! 🎯 Sen de biletini al, bu önemli fikstürde takımını yalnız bırakma! 💛💙 🆚 Zalgiris Kaunas 🗓️ 13 Ekim Salı 🕗 20.45 🎫 Biletler: https://t.co/9hNPuEgmGa 🆚 Partizan 🗓️ 15 Ekim Perşembe 🕗 20.45 🎫 Biletler: https://t.co/rs0lqbbfDe 🆚 Aliağa Petkim Spor 🗓️ 18 Ekim Pazar 🕗 15.30 🎫 Biletler: https://t.co/AxJFzj5CrG— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) October 11, 2026