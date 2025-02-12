Fenerbahçe’nin efsane ismi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe ve Türk futbolunu efsane ismi Oğuz Çetin, beyninde pıhtı atması sebebiyle Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

İSTANBULSPOR'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Bir dönem İstanbulspor forması da giyen Çetin için sarı siyahlı kulüpten bir geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

İstanbulspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin'in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.