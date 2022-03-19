Fenomen Yunus’un kemikleri bulundu

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, internette yayınlanan sokak röportajıyla tanınan ve 8 aydır kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi. İnceleme yapan ekipler, kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnceleme sonucunda, kentte kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri, kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021'de ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'ın kemikleri Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.