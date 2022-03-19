Haberler Yaşam Haberleri Fenomen Yunus’un kemikleri bulundu
Giriş Tarihi: 20.3.2022

Fenomen Yunus’un kemikleri bulundu

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
Fenomen Yunus’un kemikleri bulundu
TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, internette yayınlanan sokak röportajıyla tanınan ve 8 aydır kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi. İnceleme yapan ekipler, kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnceleme sonucunda, kentte kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri, kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021'de ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'ın kemikleri Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Adına dikkat çektiler: Başkan Erdoğan’ın mega projelerine vurgu yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili algı operasyonlarına cevap!
TÜGVA'ya operasyonun yazışmaları ortaya çıktı! Murat Ongun, Ankara Kuşu ve Oda TV detayı dikkat çekti
Antalya'da korkunç olay! 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! İşte korkutan görüntüler... İstanbul istikameti açıldı
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika: 19 Mart koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenomen Yunus’un kemikleri bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA